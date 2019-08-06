"Арсенал" заплатил за Тудорие 250 тысяч евро

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" рассказал о новичках – румынском форварде Александру Тудорие и экс-нападающем московского "Динамо" Евгении Луценко.

– Румынский форвард Тудорие – самое дорогое приобретение "Арсенала" в межсезонье?

– Да, заплатили за него 250 тысяч евро. Высокий, техничный, с хорошим дриблингом. Уверен, "Арсеналу" он принесет большую пользу.

– А Луценко?

– Тем более! Женя уже два мяча забил, включая победный "Тамбову". Я рад, что он перешел в "Арсенал". Сильный форвард, плюс прекрасные человеческие качества.

Гурам Аджоев – об "Арсенале", "Мирзове и Лиге Европы