"Арсенал": "Только мы видим, как мяч попадает в руку игроку "Урала"?"

Представители пресс-службы "Арсенала" отметили, что в игре 6-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) в одной из атак команды мяч попал в руку полузащитника гостей Артема Фидлера в своей штрафной площади. Эпизод произошел на 65-й минуте встречи.

– Ой, а это только мы видим, как мяч попадает в руку игроку "Урала"? – гласит сообщение в Твиттере туляков.

Напомним, что "Арсенал" вел в этой встрече о счетом 2:0, но в итоге не сумел удержать преимущество.