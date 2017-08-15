"Арсенал": "Только мы видим, как мяч попадает в руку игроку "Урала"?"

Представители пресс-службы "Арсенала" отметили, что в игре 6-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) в одной из атак команды мяч попал в руку полузащитника гостей Артема Фидлера в своей штрафной площади. Эпизод произошел на 65-й минуте встречи.
– Ой, а это только мы видим, как мяч попадает в руку игроку "Урала"? – гласит сообщение в Твиттере туляков.
Напомним, что "Арсенал" вел в этой встрече о счетом 2:0, но в итоге не сумел удержать преимущество.
L Osokin
тут один человек, с ником "пушкарь в теме", убедительно доказал, что, по рекомендациям УЕФА, Луневу играть рукой, за пределами шп, было можно...)))
21:37
vassel
Сами себя и спалили, заявив, что мяч попал в руку. Т.е. игры рукой не было! Так что ж вы тогда хотите???
21:27
Podvodnik
В
20:30
PitersS
Мяч может попадать куда угодно-хоть в руку, хоть в я.... Играть рукой нельзя, но, даже, этого тупоголовые понять не могут..
17:56
баламошка
wedes Молчали бы, а то кроме них не видит договорняки со Спартаком.//////////////А ты НЛО случайно не видишь постоянно?
16:55
wedes
Молчали бы, а то кроме них не видит договорняки со Спартаком.
16:45
баламошка
Видеоповторы вводи, РФСина!
16:38
ГошаК
Сначала в ляжку...
16:34
Уралмашевец
Только Вы видите, что это ЕДИНСТВЕННАЯ возможность забить "Уралу" за последние 80 минут матча?
16:31
ErnstRadir
ну была там рука,кто же спорит ? другое дело,что судья не увидел,по телеку не сразу было видно и сами игроки Арсенала не протестовали.
16:12