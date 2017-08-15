16:01 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал": "Только мы видим, как мяч попадает в руку игроку "Урала"?"

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Представители пресс-службы "Арсенала" отметили, что в игре 6-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) в одной из атак команды мяч попал в руку полузащитника гостей Артема Фидлера в своей штрафной площади. Эпизод произошел на 65-й минуте встречи.

– Ой, а это только мы видим, как мяч попадает в руку игроку "Урала"? – гласит сообщение в Твиттере туляков.

Напомним, что "Арсенал" вел в этой встрече о счетом 2:0, но в итоге не сумел удержать преимущество.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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L Osokin

тут один человек, с ником "пушкарь в теме", убедительно доказал, что, по рекомендациям УЕФА, Луневу играть рукой, за пределами шп, было можно...)))

21:37

vassel

Сами себя и спалили, заявив, что мяч попал в руку. Т.е. игры рукой не было! Так что ж вы тогда хотите???

21:27

Podvodnik

В

20:30

PitersS

Мяч может попадать куда угодно-хоть в руку, хоть в я.... Играть рукой нельзя, но, даже, этого тупоголовые понять не могут..

17:56

баламошка

wedes Молчали бы, а то кроме них не видит договорняки со Спартаком.//////////////А ты НЛО случайно не видишь постоянно?

16:55

wedes

Молчали бы, а то кроме них не видит договорняки со Спартаком.

16:45

баламошка

Видеоповторы вводи, РФСина!

16:38

ГошаК

Сначала в ляжку...

16:34

Уралмашевец

Только Вы видите, что это ЕДИНСТВЕННАЯ возможность забить "Уралу" за последние 80 минут матча?

16:31

ErnstRadir

ну была там рука,кто же спорит ? другое дело,что судья не увидел,по телеку не сразу было видно и сами игроки Арсенала не протестовали.

16:12