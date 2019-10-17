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«Арсенал» продлил контракт с Горбатенко

14:38
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Полузащитник Игорь Горбатенко продлил контракт с «Арсеналом», информирует пресс-служба туляков. Новое соглашение с 30-летним российским футболистом рассчитано до мая 2022 года.

Хавбек выступает за «Арсенал» с 2016 года. В текущем сезоне Горбатенко провел 14 матчей за «оружейников» и отметился тремя голевыми передачами.

«Арсенал» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

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