«Арсенал» победил «Нови Пазар»

Тульский «Арсенал» победил сербский «Нови Пазар» в контрольном матче на сборах в Белеке — 1:0. Единственный мяч провел Владислав Пантелеев.

Контрольный матч

«Арсенал» (Россия) — «Нови Пазар» (Сербия) — 1:0 (0:0)

Гол: Пантелеев, 57.

«Арсенал»: Заруцкий (Нигматуллин, 46), Денисов (Григалава, 46), Беляев (Бурлак, 46), Сокол (Бауэр, 46), Рассказов (Горбатенко, 46), Костадинов (Ткачев, 46), Коновалов (Пантелеев, 46), Ковалев (Ломовицкий, 46), К.Кангва (Чаушич, 46), Панченко (Громыко, 46), Э.Кангва (Луценко, 46).

Предупреждение: Панченко, 21.

23 января. Белек. Стадион «Поле отеля Кемпински».