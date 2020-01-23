«Арсенал» обыграл румынский «Сепси»
19:54
«Арсенал» обыграл румынский «Сепси» в контрольном матче — 1:0. Единственный мяч провел румынский футболист туляков Александру Тудорие с пенальти.
Контрольный матч
«Арсенал» (Россия) — «Сепси» (Румыния) — 1:0 (0:0)
Гол: Тудорие, 50 — с пенальти.
Нереализованный пенальти: Вашвари (С), 44 (вратарь)
«Арсенал»: Левашов, Хагуш (Комбаров, 46), Довбня (Григалава, 46), Сокол (Денисов, 46), Банда (Беляев, 46), Костадинов (Альварес, 46), К.Кангва (Берхамов, 46), Аджоев (Пантелеев, 46), Э.Кангва (Чаушич, 46), Минаев (Ковалев, 46), Лесовой (Тудорие, 46).
Предупреждение: Хагуш, 38.
Судья: Хак Илмаз (Турция).
23 января. Белек. Поле отеля «Корнелия Даймонд».
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