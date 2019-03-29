"Арсенал" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве

"Арсенал" победил "Крылья Советов" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник самарского клуба Александр Нестеров, отправив мяч в свои ворота.
Тульский "Арсенал" занимает 5-е место в турнирной таблице (38 очков). "Крылья Советов" с 30-ю баллами располагаются на 8-й строчке.
Молодежные команды
21-й тур
"Крылья Советов-мол." (Самара) – "Арсенал Т-мол." (Тула) – 0:1 (0:0)
Гол: Нестеров, 80 – в свои ворота.
Судья: Бугров (Рыбинск).
29 марта. Самара. Стадион "Металлург".
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