«Арсенал» — «Краснодар»: все голы матча
«Арсенал» дома принимает «Краснодар» в матче 17-го тура чемпионата России. Игра проходит в Туле.
На 7-й минуте матча счет открыл хавбек гостей Тонни Вилена. Спустя 18 минут удвоил преимущество «быков» защитник Сергей Петров.
На 43-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Евгений Луценко сократил разрыв в счете.
7-я минута: гол Вилены
? Тонни де Вилена решился на удар из-за штрафной и рикошет от защитника туляков сыграл за гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 24, 2019
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25-я минута: гол Петрова
? Сергей Петров мощно приложился с линии штрафной и удвоил преимущество краснодарцев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 24, 2019
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43-я минута: гол Луценко
? Евгений Луценко воспользовался изумительной передачей Ткачёва и головой отправил мяч мимо Матвея Сафонова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 24, 2019
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».
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