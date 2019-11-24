? Тонни де Вилена решился на удар из-за штрафной и рикошет от защитника туляков сыграл за гостей.



? #АрсеналКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР

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