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«Арсенал» — «Краснодар»: все голы матча

17:20
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«Арсенал» дома принимает «Краснодар» в матче 17-го тура чемпионата России. Игра проходит в Туле.

На 7-й минуте матча счет открыл хавбек гостей Тонни Вилена. Спустя 18 минут удвоил преимущество «быков» защитник Сергей Петров.

На 43-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Евгений Луценко сократил разрыв в счете.

7-я минута: гол Вилены

25-я минута: гол Петрова

43-я минута: гол Луценко

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

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Арсенал Т — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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