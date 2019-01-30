Арнор Сигурдссон провел тренировку вместе с ЦСКА

Сегодня ЦСКА провел одну общекомандную тренировку, сообщает официальный сайт клуба. Полузащитник Арнор Сигурдссон сегодня работал вместе с командой.
Занятие состоялось вечером и началось в тренажерном зале, а затем игроки продолжили работу на поле, где после разминки перешли к квадратам и игре в футбол.
Завтра и послезавтра армейцы будут работать в режиме двухразовых тренировок.
Напомним, ранее исландец пропустил тренировку из-за пищевой токсикоинфекции.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vtoroy-sbor-v-kampoamore-den-pyatyy/
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