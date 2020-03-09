Арнор Сигурдссон: «Надеюсь, у рефери были основания для второго удаления»

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова» (2:3). В составе армейцев были удалены два футболиста — Ильзат Ахметов на 21-й минуте и Вадим Карпов на 51-й.

— Первое впечатление от матча — мы расстроены, — сказал Сигурдссон в интервью клубной пресс-службе. — Команда билась до конца, имея на два игрока меньше и все равно имела шансы сравнять счет. Но нам не повезло. Мы сильно разочарованы.

— Ваше мнение по эпизоду с первым удалением?

— Сложно сказать, я был далеко. Конечно, Ильзат старался выиграть тот мяч. Мне не был виден тот момент, но мы должны верить судье.

— У вас был выход один на один, который вы реализовали, как показалось, с легкостью.

— Довольно тяжело было продвигаться к воротам на дриблинге. В ростовском газоне много песка, и я не мог убежать на предельной скорости. Хорошо, что все равно забил.

— Удивлены таким качеством поля? Ростов-на-Дону — это юг России.

— Да, очень удивлен. Думал, что поле сегодня будет безупречным. Но оно было плохим. Впрочем, жаловаться тут не на что. Для «Ростова» поле было настолько же плохим.

— Что скажете по второму ключевому эпизоду? Опять удаление и пенальти.

— Судья пошел пересматривать момент. Возможно, он посмотрел его раз двадцать. Арбитры тоже делают свою работу. Это тяжело принять, остается только доверять судьям. Рефери смотрел и смотрел тот эпизод. Надеюсь, у него были основания для такого решения.