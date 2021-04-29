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«Арена-Химки» дала согласие провести матч «Локомотив» — «Динамо»

11:43
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«Арена-Химки» готова провести матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

16 апреля Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес решение о проведении матча на нейтральном поле в другом городе.

«Запрос от «Локомотива» на проведение игры поступил. От стадиона «Арена-Химки» положительный ответ о готовности проведения также был отправлен. В данное время уточняются последние нюансы для подписания договора», — приводит слова пресс-службы арены ТАСС.

«Локомотив» был наказан по итогам матча 25-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (2:0) за появление начальника команды железнодорожников Станислава Сухины в судейской комнате. Наказание коснулось встречи 29-го тура РПЛ со столичным «Динамо», которая запланирована на 8 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11271689

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры