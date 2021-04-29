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Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив»

11:10
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Член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом».

- «Зенит» явный фаворит в предстоящем матче с «Локо»? Не факт. Посмотрим, футбол — игра непредсказуемая, — цитируют Булыкина «Известия». — «Локо» набрал нешуточный ход, команда Марко Николича одержала 11 побед подряд. Думаю, «железнодорожники» выйдут на матч с сумасшедшим настроем, с мыслью: почему бы не удивить «Зенит» на его поле? Так что я бы не назвал питерцев фаворитами в этой встрече. Считаю, наша команда имеет хорошие шансы взять очки в предстоящем поединке.

— И даже победить?

— Да. И даже победить.

— По качеству игры «Локо» сопоставим с «Зенитом»?

— В каких-то компонентах москвичи даже превосходят соперника. Более того, считаю, сейчас игроки «Локомотива» очень уверены в себе, для них нет авторитетов. Победная серия, кураж — всё это может сыграть на руку команде Николича. В любом случае нас ждет интересный, зрелищный, атакующий футбол. Завидую болельщикам, кто будет смотреть эту игру на стадионе.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1158157/vitalii-airapetov/ia-ne-nazval-pitertcev-favoritami

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