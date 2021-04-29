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«Спартак» заинтересовался полузащитником «Бенфики» Шикинью

11:58
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Полузащитник «Бенфики» Шикинью попал в сферу интересов «Спартака», информирует A Bola. Как отмечается, московский клуб в ближайшее время может сделать официальное предложение.

25-летний хавбек в этом сезоне провел 23 матча, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Однако он провел всего один полный матч, а главный тренер Жоржи Жезуш не заинтересован в футболисте.

Также на игрока претендуют «Торино» и «Трабзонспор».

Transfermarkt оценивает стоимость Шикинью в 6 миллионов евро. «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ.

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