Арбитражный суд Москвы отказал «Локомотиву» в иске к Илье Геркусу

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что Арбитражный суд Москвы принял его сторону в слушании по иску клуба.

«Выиграли первую инстанцию!», — написал Геркус в Instagram.

В конце января «Локомотив» подал на бывшего генерального директора в суд с целью взыскать с него почти 145 миллионов рублей. Позднее Геркус сообщил, что эта сумма уменьшилась.

48-летний Илья Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018, а затем после переименования должности стал генеральным директором. Он покинул этот пост в декабре 2018 года. При нем «Локо» стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.