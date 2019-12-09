Арбитр Виталий Мешков правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»
9 декабря 2019, 14:32
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил о решении экспертно-судейской комиссии по матчу 18-го тура «Зенит» — «Спартак» (1:0).
— Рефери абсолютно верно продолжил игру, не назначив 11-метровый после эпизода с участием Ракицкого, — сообщил Егоров. (Иван Торопцев)
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