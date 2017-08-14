23:23 14 августа | Футбол — РФПЛ

Арбитр Сухой не наказал "Урал" 11-метровым

ФИДЛЕР сыграл рукой в матче с "Арсеналом". ФИДЛЕР сыграл рукой в матче с "Арсеналом".
ФИДЛЕР сыграл рукой в матче с "Арсеналом".
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На 65-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Арсенал""Урал" арбитр Алексей Сухой ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Их полузащитник Фидлер, бросившись под удар в своей штрафной, парировал мяч сначала бедром, а затем отставленной в сторону рукой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция "Арсенал" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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ВладиСлав БТ

11:21

Valdemarson

Ну а чего ж? На Комарике такие не свистят в принципе, а Фидлер чем хуже?

11:00

R37

На тех фото,которые представлены к этому репортажу,ничего нет,чтобы указывало на пенальти.Если автор использует такой громкий заголовок,то должен и фото приложить,а если нужного фото нет,то лучше помолчать.

08:28

marksan

tigana.1982 И что видно на этих фото!?_______ Возможно, что мяч коснулся руки, которая была не в естественном состоянии (по Боброву)!

05:40

Serg19700

Боятся что Тарханов будет плакать.

02:15

tigana.1982

И что видно на этих фото!?

00:05