Арбитр Сухой не наказал "Урал" 11-метровым

На 65-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Урал" арбитр Алексей Сухой ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Их полузащитник Фидлер, бросившись под удар в своей штрафной, парировал мяч сначала бедром, а затем отставленной в сторону рукой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция "Арсенал" – "Урал"