Арбитр Сухой не наказал "Урал" 11-метровым

На 65-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Урал" арбитр Алексей Сухой ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Их полузащитник Фидлер, бросившись под удар в своей штрафной, парировал мяч сначала бедром, а затем отставленной в сторону рукой. (Александр БОБРОВ)
ВладиСлав БТ
11:21
Valdemarson
Ну а чего ж? На Комарике такие не свистят в принципе, а Фидлер чем хуже?
11:00
R37
На тех фото,которые представлены к этому репортажу,ничего нет,чтобы указывало на пенальти.Если автор использует такой громкий заголовок,то должен и фото приложить,а если нужного фото нет,то лучше помолчать.
08:28
marksan
tigana.1982 И что видно на этих фото!?_______ Возможно, что мяч коснулся руки, которая была не в естественном состоянии (по Боброву)!
05:40
Serg19700
Боятся что Тарханов будет плакать.
02:15
tigana.1982
И что видно на этих фото!?
00:05