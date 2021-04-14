Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал «СЭ» о задачах, которые стоят перед казанской командой до конца текущего сезона.

«Еврокубки? Вы знаете, мы перед собой не ставим какие-то определенные задачи, — сказал Сайманов «СЭ». — На этот год у нас была задача — формирование новой команды. Нужно было дать время, чтобы команда сыгралась. Нужно было посмотреть на позиции — какие нужно усилить, какие игроки нас устраивают. Возможность попасть в еврокубки для нас — это, скорее, дополнительный бонус. Такая приятная неожиданность. У нас всегда стоит задача — выиграть следующий матч. Мы так далеко не смотрим, чтобы играть в еврокубках».

Также Сайманов отметил, что хочет попадания команды в еврокубки, но такой задачи перед клубом не стоит.

«Никакого давления на нас нет. Наверное, внутреннее какое-то желание у всех есть. Потому что понимают, что мы можем попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Конечно, хочется. Повторюсь, таких задач не стоит. Нужно просто выигрывать каждый следующий матч. Вот сейчас готовимся к выезду в Екатеринбург», — добавил Сайманов.

«Рубин» с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Артем Бухаев)

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