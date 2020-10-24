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Арбитр Николаев назвал правильным решение засчитать гол Понсе в ворота «Краснодара»

21:21
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Арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что гол форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе в ворота «Краснодара» (3:1) на 13-й минуте матча 12-го тура РПЛ был засчитан правильно.

— Мы видим, что сначала игрок «Краснодара» поскользнулся, и дальнейший контакт не повлиял на то, что футболист не смог выбить мяч. У меня нет ощущения, что Понсе отбросил сильно игрока «Краснодара». Форвард «Спартака» выигрывает борьбу за мяч в данном эпизоде. Правильное решение, по мне. Если была бы ошибка по мнению ВАР, то Безбородова позвали бы смотреть эпизод, — сказал Николаев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».

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