Анзор Кавазашвили: "Страшно за мой любимый "Спартак"

Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили после поражения красно-белых от "Тамбова" в матче третьего тура РПЛ (0:2) прошелся по менеджменту московского клуба, тренерскому штабу и футболистам.

– Знаете, каждое поражение команды рикошетом бьет по моему самолюбию, потому что о моей расположенности к "Спартаку" все знают. Я внимательно наблюдаю за командой, за тренерами, за футболистами, которые там находятся. В "Спартак" раньше приходили только те игроки, которые влюблены в эту команду и в этот стиль. И в последнее время футболисты приходят в "Спартак" только ради каких-то личных материальных благ. Я бы многих из них и близко к команде не подпустил. Это касается даже иностранцев.

В современном "Спартаке" взяли за практику брать игроков по принципу "кто-то где-то выстрелил". Новички берутся бездумно, они на футбольном поле через силу выполняют более-менее подходящие "Спартаку" технические элементы. Обратил внимание, что если у ЦСКА есть кого наигрывать из молодых футболистов, и они стараются планомерно подходить к развитию команды, то в "Спартаке" не могу понять никакой закономерности по комплектованию. Я не вижу никакой логики в приобретении того или иного футболиста.

– Как вам работа Кононова? Вину за поражение "Тамбову" он взял на себя.

– При моем огромном уважении к Кононову, очень порядочному человеку, я не вижу, что он сегодня мой любимый клуб ведет в правильном направлении. Я не вижу игрового плана ни в обороне, ни в атаке, не вижу рисунка игры в целом, не вижу грамотного использования стандартных положений, хотя в современном футболе это существенная часть игры. Меня это огорчает.

– И что делать?

– Как дальше дело пойдет, я сказать не могу. Но, если честно, мне очень страшно за "Спартак". Никогда мы так плохо сезон не начинали. Да, в первом туре взяли три очка. Но что это была за победа? Мы с огромным трудом обыграли "Сочи" за счет безобразных ошибок судейской бригады. После той "победы" у меня не было ни малейшего сомнения, что в ближайшее время нашей команде будет очень, очень тяжело. (Александр Рогулев)

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