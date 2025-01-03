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Кавазашвили — о назначении Кахигао: «Становится понятно, что «Спартак» принял решение пополняться легионерами»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб будет пополняться легионерами после назначения новым спортивным директором Франсиса Кахигао.

«Из этого назначения становится понятно, что «Спартак» принял решение пополняться легионерами. Любой иностранный тренер всегда рассчитывает на короткое пребывание в отдельном клубе. Почему они приезжают всегда со своим тренерским штабом и требуют на переговорах, чтобы спортивные директоры приглашала иностранцев. Да потому что они наших специалистов не знают. У них закрытая информация по России, мы нигде не выступаем, нас нигде не видят. Поэтому они приезжают и хотят тех футболистов, которые им знакомы», — цитирует Кавазашвили Vprognoze.ru.

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

Источник: Vprognoze.ru
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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