В Москве стартовал детский «Кубок Колыванова»—2025

Завершился первый игровой день турнира «Кубок Игоря Колыванова» для детей не старше 10 лет.

Соревнования пройдут с 3 по 8 января в Москве, в манеже Академии «Чертаново». В них примут участие 16 команд 2015 года рождения, матчи будут играться в формате «6 полевых игроков + вратарь» 2 тайма по 25 минут. Вход для зрителей свободный.

«Кубок Колыванова» проводится уже в 17-й раз подряд, первый розыгрыш был в 2009 году. Турнир носит имя самого известного из выпускников академии — Игоря Колыванова. 56-летний экс-нападающий играл за московское «Динамо», а также итальянские «Фоджу» и «Болонью». На его счету 19 матчей и 2 гола за сборную СССР и 35 — за сборную России (12 мячей).