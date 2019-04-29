"Анжи" выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника "Аланьяспора" Йозефа Шурала. Он и другие игроки команды попали в серьезную аварию, когда возвращались на автобусе с матча чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1). Еще семь футболистов получили серьезные повреждения.

Врачи пытались спасти 28-летнего Шурала в больнице, однако им этого сделать не удалось. Шурал стал игроком "Аланьяспора" в этом году. На его счету 9 матчей в чемпионате Турции и 1 гол. За сборную Чехии с 2013 года он провел 20 матчей и забил 1 гол.

– Наши искренние соболезнования всем родственникам, друзьям и сторонникам Иозефа Шурала, "Аланьяспору" и сборной Чехии. Наши мысли с вами сегодня. Скорейшего выздоровления для всех пострадавших, – говорится в сообщении пресс-службы "Анжи".

Our sincere condolences to all relatives, friends and supporters of Josef Sural, @Alanyaspor and @ceskarepre_cz 🙏



Our thoughts are with you today. Speedy recovery to all injured. https://t.co/OhGjduhWGV – ФК "Анжи" (@fc_anji) 29 апреля 2019 г.

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