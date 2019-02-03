"Анжи" сыграет с нальчикским "Спартаком" и "Ангуштом" на втором сборе

"Анжи" на своем официальном сайте сообщил о начале второго учебно-тренировочного сбора команды, который начался в Кисловодске. На этом сборе у махачкалинцев запланированы четыре товарищеских матча.

6 февраля "Анжи" сыграет со ставропольским "Динамо", 9 февраля – со "Спартаком" из Владикавказа, 14 февраля – с "Ангуштом", а 17 февраля – со "Спартаком" из Нальчика.

Под руководством тренерского штаба Магомеда Адиева на сборе будут работать:

вратари: Юрий Дюпин, Александр Будаков, Тимур Магомедов;

защитники: Дмитрий Белоруков, Роланд Гиголаев, Игорь Удалый, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев, Гурам Тетрашвили, Аликади Саидов;

полузащитники: Гаэль Ондуа, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Николоз Кутателадзе, Валентин Андямов, Камиль Закиров;

нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Хуан Лескано, Гамид Агаларов.