"Анжи" разгромил молодежку "Ахмата"

"Анжи" одержал победу на молодежкой "Ахмата" (3:0) в товарищеском матче. Дублем отметился нападающий Андрес Понсе и один гол забил форвард Гамид Агаларов.

Товарищеские матчи. Клубы

"Анжи" – "Ахмат – мол." – 3:0 (1:0)

Голы: Агаларов, 40 (1:0). Понсе, 60 (2:0). Понсе, 80 (3:0).

"Анжи": Будаков, Магомедов (Белоруков, 46), Калошин (Удалый, 46), Ягьяев (Чистяков, 46), Белов, Андреев (Тетрашвили, 46), Иванченко (Кацаев, 46), Андямов (Кулик, 46), Долгов (Закиров, 46), Агаларов (Ахъядов, 46), Гайдаров (Понсе, 46).