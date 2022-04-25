«Краснодар» — «Зенит»: Малком увеличил преимущество гостей
Нападающий «Зенита» Малком отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он увеличил преимущество гостей на 42-й минуте — 2:0.
Малком реализовал выход один на один с Матвеем Сафоновым.
При этом голкипер мог отразить удар, но мяч прошел у него под ногой.
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|5
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|
4
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|26
|14
|4
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|
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|11
|8
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|
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|
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|
14
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|26
|5
|9
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|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
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|24-37
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16
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|6
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|21
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
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|
|
Дмитрий Полоз
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|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
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|
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Реми Кабелла
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|6
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Далер Кузяев
Зенит
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|К
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Спартак
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|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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