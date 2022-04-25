«Краснодар» — «Зенит»: Малком увеличил преимущество гостей

Нападающий «Зенита» Малком отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он увеличил преимущество гостей на 42-й минуте — 2:0.

Малком реализовал выход один на один с Матвеем Сафоновым.

При этом голкипер мог отразить удар, но мяч прошел у него под ногой.