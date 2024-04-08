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Зиньковский объяснил, почему не поздравил Федуна с днем рождения: «Не знаком так близко, чтобы написать смс»

Зиньковский объяснил, почему не поздравил Федуна с днем рождения
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не поздравил бывшего президента красно-белых Леонида Федуна с днем рождения. В пятницу, 5 апреля, Леониду Федуну исполнилось 68 лет.

«Думаю, те, кто с ним хорошо общаются, поздравили. Ну, или те, кто хорошо знаком с ним лично. Я не знаком с ним так близко, чтобы написать смс. Видел, что не поздравили (в соцсетях, — Прим. «СЭ»), но это не мое дело, если честно. Не могу говорить, что клуб его вычеркивает», — сказал Зиньковский «СЭ».

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Летом 2023 года Олег Малышев был назначен генеральным директором клуба, сменив на этом посту Евгения Мележикова. Топ-менеджеры «Лукойла» Павел Жданов и Евгений Хавкин входят в совет директоров «Спартака».

Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
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 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
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 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
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 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
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13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
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16
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