Кузьмичев: «Если в руководстве «Спартака» есть кто-то разумный, то надо убирать Абаскаля»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил результаты красно-белых в сезоне-2023/24.

«Для меня очевидно, что все остается на том же уровне. Если в руководстве «Спартака» есть кто-то разумный, то решение на поверхности. Абаскаля надо убирать», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 22 матчах.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.