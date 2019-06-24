Антон Шунин – о новом контракте с "Динамо": "Одна жизнь – одна команда!"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин поделился эмоциями после подписания нового контракта с командой. Обновленное соглашение вратяря с бело-голубыми рассчитано на 3 года.

– Сегодня я подписал новый контракт с "Динамо", – написал Шунин в своем Инстаграме. – Очень рад, что продолжу играть в великом клубе – на новом стадионе и при наших болельщиках! По-другому не могло и не должно быть. Будем вместе выходить на новый уровень и побеждать. Одна жизнь – одна команда!

P.S. Контракт подписан на 3 года, а сил и желания играть еще лет на 5 минимум.

Шунин продлил контракт с "Динамо"