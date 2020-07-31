Антон Шунин: «Динамо» необходимо хорошо укрепиться и подготовиться к следующему сезону»

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин подвел итоги сезона-2019/20 и высказался по поводу перспектив в сезоне следующем. Бело-голубые в чемпионате России заняли шестое место и обеспечили себе участие в Лиге Европы.

— В первую очередь нам сейчас необходимо хорошо укрепиться и подготовиться к следующему сезону, — цитирует vtbrussia.ru Шунина. — И показывать стабильно-сильную игру — это залог успеха. Многое будет зависеть и от того, кто нам достанется в соперники в новом розыгрыше Лиги Европы. Стоит также учесть, что квалификационные раунды турнира из-за коронавируса будут состоять из одной игры. Теперь они станут еще более непредсказуемыми, ведь на своем стадионе играть всегда легче. Хотя побеждать надо будет в любом случае.

— Как воспринимаете шестое место в завершившемся сезоне после прошлогоднего двенадцатого?

— Считаю, это шаг вперед. Мы выполнили задачу попасть в еврокубки, что вызывает только положительные эмоции. С другой стороны, «Динамо» есть куда стремиться, куда расти. Впереди у нас много работы, чтобы в следующем сезоне выступить еще успешнее.