Антон Шунин: «Динамо» доминировало. Можно было и больше «Тамбову» забивать"

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России отметил игру связки Константин Рауш — Николай Комличенко. Рауш отдал Комличенко голевой пас в эпизоде с отмененным голом, а затем и с засчитанным.

— Насколько важно было победить после поражения от «Спартака»?

— Нам в принципе важно было победить. «Спартак» мы уже забыли. Проехали. Мы доминировали сегодня на поле, и результат получился закономерный. Можно было и больше забивать. Не знаю, был ли офсайд в моменте с отмененным голом. Но мы в любом случае выиграли уверенно.

— После отмененного гола, второй, забитый чисто, получился после похожей комбинации Рауша и Комличенко и его засчитали. Как-то обсуждали это в раздевалке?

— Нет, но я рад, что намечается хорошая связка. Коля хорош при подачах и все об этом знают. Вот и сегодня получилось, что два момента и два гола. Жаль один не засчитали, а то концовка была бы более спокойная.

— «Тамбов» чем-то удивил? Команда перед перерывом набирала достаточно много очков.

— Да, за последние шесть матчей, «Тамбов» проиграл только «Локомотиву». При этом три последних матча они сыграли на ноль. Но я не смотрел на соперника. Мы готовились е нему, знали сильные и слабые стороны, за счет чего его можно вскрыть и как с ним играть. Сделали так, как и договаривались, вскрыли эту команду. (Елена Григорьевская)