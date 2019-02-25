Антон Миранчук: "Возобновления сезона все ждут, как никогда не ждали"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук поделился впечатлениями от контрольного матча против "Сарпсборга" (1:0). Железнодорожники выиграли у норвежского клуба благодаря единственному голу с пенальти, реализованному на 90-й минуте. Удар реализовал как раз Миранчук.

- "Сарпсборг" - хорошая команда, боевитая. То, что нам и надо было от соперника, от этих контрольных матчей, ближе к чемпионату, - сказал Миранчук в интервью клубной пресс-службе. - Что-то где-то не получалось, но во втором тайме перестроились, стали более организованно начали играть, борьбу проигрывали уже не так, как в первом тайме.

Счет не то, что по игре... Надо было забивать, мы забили.

- Вы впервые отыграли 90 минут. Как ощущения?

- Нормально, уже столько тренировок прошло, хотелось поиграть. Готов нормально, в физическом плане никаких претензий, мы готовы. Возобновления сезона все ждут, как никогда не ждали.