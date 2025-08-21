Чебан назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Ростов»

Стали известны назначение судейских бригад на матчи 6-го тура чемпионата России.

Арбитр Кирилл Левников, работавший главным арбитром встречи 5-го тура «Динамо» — ЦСКА (1:3), не получил назначения на шестой тур. Также пропустит тур Сергей Карасев, который был главным судьей матча «Акрон» — «Оренбург».

22 августа (пятница)

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Владислав Целовальников

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Сергей Мацюра.

23 августа (суббота)

«Рубин» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва — «Пари НН»: судья — Владимир Москалев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Владимир Казьменко.

24 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Сергей Зуев.

ЦСКА — «Акрон»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Варанцо Петросян; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Балтика»: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Николай Иванов.