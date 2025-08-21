Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

21 августа 2025, 13:33

Чебан назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Ростов»

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Чебан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны назначение судейских бригад на матчи 6-го тура чемпионата России.

Арбитр Кирилл Левников, работавший главным арбитром встречи 5-го тура «Динамо» — ЦСКА (1:3), не получил назначения на шестой тур. Также пропустит тур Сергей Карасев, который был главным судьей матча «Акрон» — «Оренбург».

22 августа (пятница)

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Владислав Целовальников

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Сергей Мацюра.

23 августа (суббота)

«Рубин» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва — «Пари НН»: судья — Владимир Москалев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Владимир Казьменко.

24 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Сергей Зуев.

ЦСКА — «Акрон»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Варанцо Петросян; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Балтика»: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Николай Иванов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Крылья» — «Краснодар», «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
Фролов в матче «Сочи» — «Балтика» ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев
ЭСК РФС поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»
Казарцев в матче ЦСКА — «Акрон» ошибочно назначил пенальти в ворота тольяттинцев
Полузащитника «Ахмата» Касинтуру дисквалифицировали на один матч
«Локомотив» мощно стартовал. Но если не научится обыгрывать середняков — ничего не получится
В «Динамо» прокомментировали победу над «Пари НН»: «Надо улучшать текущий результат»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ангбан покинул «Сочи»

Левников и Карасев не получили назначений на матчи 6-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости