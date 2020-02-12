Андрей Тихонов: «Хочется, чтобы Тедеско повторил чемпионство «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе главного тренера клуба Доменико Тедеско.

— Подошел к Тедеско и пожелал удачи, — цитирует Тихонова «Известия». — Сказал, что мы за него переживаем. Несколько лет назад команда становилась чемпионом страны, поэтому хочется, чтобы он повторил такой результат.

— Как он это воспринял?

— Нормально. Если люди подходят не с претензиями, а с пожеланиями, в этом ничего такого нет. Это не пиар, просто искренне хотелось сказать ему, что мы переживаем за «Спартак» и хотим видеть его на самом верху таблицы.

— Часто главные тренеры «Спартака» сталкиваются с критикой со стороны легенд клуба. Как думаете, поддержка столь значимых людей, как вы, важна для них?

— Возможно, он вообще не знал, кто я такой. А поддержка всегда важна. И вообще не имеет значения, кто ты — бывший игрок команды, работник клуба или просто болельщик. Это в любом случае приятно.

— Как вам старт работы Тедеско в «Спартаке»?

— Оценивать его работу можно будет только после зимних сборов. Когда Тедеско пришел, у него не было времени, чтобы подготовить команду. Можно сказать, он начинал работать вслепую. Именно поэтому частая смена схемы игры и различный выбор позиций для футболистов не дали результата. Когда ты не знаешь команду и возможности своих игроков, это к хорошему не приводит. Иногда, конечно, выстреливает, но результаты «Спартака» в концовке первой части сезона оставляли желать лучшего. Сейчас же у него будет достаточно времени на подготовку. Он уже знает всех футболистов и их возможности. Есть время наиграть свои задумки.

Весной мы будем смотреть на результат работы Тедеско. Не должно быть так, что сыграл плохо две игры — все, давай, до свидания. Сейчас специалисту дали полгода, чтобы он спокойно выполнял свою работу. Если он за ближайшие два месяца ничего не сделает, всё уже станет понятно. А если команда заиграет, то вопросов не будет.