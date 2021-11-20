Шалимов: «Про закономерность результата встречи говорить не буду»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

— Мы проигрывали, пропустили гол во втором тайме, нам нужно было отыгрываться. Мы с большим трудом создаем моменты и забиваем голы. Молодцы ребята, которые вышли на замену. Мы перешли на 4 защитника, сделали замены и игроки, вышедшие на поле, приняли участие в голевом эпизоде, — приводит слова Шалимова сайт «Урала».

— Игорь Михайлович, можно ли сказать, что пауза на сборные пошла «Уралу» на пользу?

— Мы готовились и тренировались. Если забили гол, значит игру в атаке за это время улучшили. Перед паузой мы в течение 4 матчей не могли забить. «Крылья» — сложная команда, с этим соперником надо играть аккуратно. Мы пропустили быструю атаку и пропустили, но в целом наши ребята справились. После гола нам пришлось перейти на 4 защитника, пошли всеми силами вперед, открыли еще большие зоны. Несмотря на это, сыграли мы мобильно, не дали сопернику забить второй мяч. Мы дожали «Крылья» и сравняли счет.

— Итоговый счет — закономерный результат матча?

— Если бы мы вели — 0:1, а в конце матча бы пропустили, было бы обидно. Поэтому про закономерность результата встречи говорить не буду. А так то, что мы отыгрались в концовке, это, конечно, хорошо. Иначе поражение для нас было бы плохим результатом.

— Успели оценить момент с пропущенным голом «Урала»?

— Мы говорили, что «Крылья» будут подавать. В том эпизоде сложно было накрывать Зиньковского. Подача была очень неприятная, но мне показалось, что Мамин был первым на мяче и мог там сыграть. Возможно, он подумал, что выйдет вратарь из ворот, но надо было жестко идти в мяч и выбивать его в подкате.