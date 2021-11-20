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Шалимов: «Про закономерность результата встречи говорить не буду»

18:47
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

— Мы проигрывали, пропустили гол во втором тайме, нам нужно было отыгрываться. Мы с большим трудом создаем моменты и забиваем голы. Молодцы ребята, которые вышли на замену. Мы перешли на 4 защитника, сделали замены и игроки, вышедшие на поле, приняли участие в голевом эпизоде, — приводит слова Шалимова сайт «Урала».

— Игорь Михайлович, можно ли сказать, что пауза на сборные пошла «Уралу» на пользу?

— Мы готовились и тренировались. Если забили гол, значит игру в атаке за это время улучшили. Перед паузой мы в течение 4 матчей не могли забить. «Крылья» — сложная команда, с этим соперником надо играть аккуратно. Мы пропустили быструю атаку и пропустили, но в целом наши ребята справились. После гола нам пришлось перейти на 4 защитника, пошли всеми силами вперед, открыли еще большие зоны. Несмотря на это, сыграли мы мобильно, не дали сопернику забить второй мяч. Мы дожали «Крылья» и сравняли счет.

— Итоговый счет — закономерный результат матча?

— Если бы мы вели — 0:1, а в конце матча бы пропустили, было бы обидно. Поэтому про закономерность результата встречи говорить не буду. А так то, что мы отыгрались в концовке, это, конечно, хорошо. Иначе поражение для нас было бы плохим результатом.

— Успели оценить момент с пропущенным голом «Урала»?

— Мы говорили, что «Крылья» будут подавать. В том эпизоде сложно было накрывать Зиньковского. Подача была очень неприятная, но мне показалось, что Мамин был первым на мяче и мог там сыграть. Возможно, он подумал, что выйдет вратарь из ворот, но надо было жестко идти в мяч и выбивать его в подкате.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Урал
Голы
Мамин, 59 (1:0), Железнов, 90 (1:1)
Крылья Советов
Ломаев Бегич Чернов Горшков Бейл (Зеффан, 90 ) Витюгов (Глушенков, 69 ) Ежов (Липовой, 90 ) Зиньковский (Пиняев, 76 ) Пруцев Сарвели (Иванисеня, 69 ) Сергеев
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин (Гаджимурадов, 78) Адамов Егорычев (Евсеев, 78) Аугустыняк Кулаков Йовичич (Гагнидзе, 51) Колесниченко (Железнов, 62) Бикфалви
Предупреждения
Бейл 65, Пруцев 72, Иванисеня 90  -  Аугустыняк 7, Колесниченко 47, Гагнидзе 70, Адамов 86
Судьи
Кирилл Левников (Санкт-Петербург) Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) Михаил Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/igor-shalimov-o-matche-krylya-sovetov-ural

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Иван Шитик все материалы автора

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