Андрей Ромашов: "Дело Кокорина и Мамаева превращается в "дело 12 стульев"

Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина рассказал о деталях очередного заседания в Пресненском суде.

– В среду к Кокорину приедут врачи?

– Да, в среду должны допустить врачей. Суд такое разрешение выдал, соответственно если они приедут, то их допустят. Это разовая акция. Врачи, во-первых, посмотрят, в каком состоянии Александр находится, а также, во-вторых, поговорят с врачами из СИЗО по поводу курса лечения. Состояние колена Кокорина сейчас не изменилось. Тем более их сейчас постоянно возят, будят в 6 утра. Ребята молодые, пока выдерживают.

– В четверг они выступят с речью в суде. Это будет масштабное выступление?

– Это будут такие же показания, только в отличие от остального процесса сначала вопросы будем задавать мы, а потом – обвинение.

– Сегодня снова поднимался вопрос о стуле. Почему?

– Дело в том, что гособвинитель отказался показывать стул суду. Потому что суд не тот! Мы уже подходим к рассказу "12 стульев". Вы посчитайте, там их ровно 12. И какой из них нужный – загадка. (Александр Рогулев)

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