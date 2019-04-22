Дело Кокорина и Мамаева: подсудимые выступят 25 апреля

Сегодняшнее заседание Пресненского суда Москвы (девятое по существу) по делу хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого окончено. По словам прокурора, на сегодня нет свидетелей и материалов. Завтра слушания начнутся в 14.00 по московскому времени.

В среду в судебном процессе выходной, подсудимых в СИЗО должны навестить родственники, а испытывающего проблемы со здоровьем Кокорина - еще и врач "Зенита". В четверг ожидается выступление подсудимых.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся в СИЗО с 10 октября по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. (Александр Рогулев, Илья Егоров)

Дело Кокорина и Мамаева. Live!