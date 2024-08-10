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Сегодня, 02:23

Андрей Мостовой: «Зенит» должен в любом случае обыгрывать «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«Сейчас только три матча в чемпионате были сыграны. Вот дальше с «Динамо» будем играть — посмотрим, какая после этого матча будет ситуация. Динамовцы сейчас тоже выигрывают все матчи в РПЛ. Мы должны их в любом случае обыгрывать. Независимо от того, все игроки у них в строю или не все», — приводят «Известия» слова Мостового.

Матч «Зенит» — «Динамо» (Москва) пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 10 августа. Начало — в 17.30 мск. В трех турах РПЛ обе команды набрали по 9 очков.

Вильмар Барриос, Вендел и&nbsp;Максим Глушенков&nbsp;&mdash; Бителло и&nbsp;Константин Тюкавин. Глушенков с Венделом против Тюкавина с Бителло и битва вратарей. Шесть бриллиантов матча «Зенит» — «Динамо»

Источник: Известия
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
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 - : -
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Зенит

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Бителло

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