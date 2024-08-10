Андрей Мостовой: «Зенит» должен в любом случае обыгрывать «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«Сейчас только три матча в чемпионате были сыграны. Вот дальше с «Динамо» будем играть — посмотрим, какая после этого матча будет ситуация. Динамовцы сейчас тоже выигрывают все матчи в РПЛ. Мы должны их в любом случае обыгрывать. Независимо от того, все игроки у них в строю или не все», — приводят «Известия» слова Мостового.

Матч «Зенит» — «Динамо» (Москва) пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 10 августа. Начало — в 17.30 мск. В трех турах РПЛ обе команды набрали по 9 очков.