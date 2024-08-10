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Андрей Мостовой: «Глушенкову прет. Пусть пользуется, пока так происходит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой объяснил результативность нападающего команды Максима Глушенкова.

«Думаю, тут совокупность факторов сказалась. У него есть доверие со стороны главного тренера команды. И сам Максим здорово вписался в нашу игру, в наш коллектив. Тренеры нашли ему позицию на поле. Он очень раскрепощен. Ну и плюс та же ситуация, что у всей команды, — прет ему! Посмотрите те же голы в ворота «Ростова» — первый и третий его мячи забиты ударами с лету издалека. Ну и хорошо! Пусть этим пользуется, пока так происходит. Хорошо, что так у него идет все», — приводят «Известия» слова Мостового.

25-летний Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в субботу, 10 августа. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Источник: Известия
Андрей Мостовой
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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Андрей Мостовой: «Зенит» должен в любом случае обыгрывать «Динамо»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
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Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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