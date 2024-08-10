Андрей Мостовой: «Глушенкову прет. Пусть пользуется, пока так происходит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой объяснил результативность нападающего команды Максима Глушенкова.

«Думаю, тут совокупность факторов сказалась. У него есть доверие со стороны главного тренера команды. И сам Максим здорово вписался в нашу игру, в наш коллектив. Тренеры нашли ему позицию на поле. Он очень раскрепощен. Ну и плюс та же ситуация, что у всей команды, — прет ему! Посмотрите те же голы в ворота «Ростова» — первый и третий его мячи забиты ударами с лету издалека. Ну и хорошо! Пусть этим пользуется, пока так происходит. Хорошо, что так у него идет все», — приводят «Известия» слова Мостового.

25-летний Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в субботу, 10 августа. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.