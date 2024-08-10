Агкацев — о результатах «Краснодара»: «Ищем пока свою игру»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал результаты команды на старте сезона РПЛ.

«Безусловно, есть разочарование от такого количества потерянных очков в первых трех матчах. Во всех этих играх мы настраивались на победу. Никакой другой результат не рассматривали. Ищем пока свою игру. Я уверен, что победы придут. От матча к матчу стараюсь прибавлять и становиться лучше», — приводят слова Агкацева «Известия».

«Краснодар» сыграл три матча РПЛ вничью: с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). В Кубке России команда победила ЦСКА (1:0).

В 4-м туре чемпионата России «быки» примут армейцев. Игра пройдет в субботу, 10 августа.