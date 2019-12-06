Известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов поделился мнением о заявлении объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия», в котором оно призывает всех зрителей покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

— Со стороны болельщиков ЦСКА, «Динамо» и многих других клубов звучит поддержка заявления «Фратрии», — сказал Малосолов. — Инициатива фанатов красно-белых имеет под собой серьезные основания. Мы всегда можем разделить задержания тех или иных лиц за драки и события сродни тем, что происходили в прошлые выходные в Петербурге. На мой взгляд, то, что случилось в прошлом туре — показательная порка для всего движения. Мол, вы нашу икону обидели — за это и получайте. По крайней мере, мне так показалось. Я считаю, что акция «Фратрии» очень эффективна и своевременна, учитывая те регламенты и законы, которые сейчас существуют. Кроме того, лично мне кажется, что вновь становится актуальным вопрос о воссоздании или пересоздании организации, которая бы объединила интересы болельщиков всех клубов и представляла их реально, а не на бумаге. Это не Всероссийское объединение болельщиков в том виде, в котором оно существовало, но что-то похожее.

Конечно, можно иронизировать на эту тему, вспоминать скандалы, связанные с прежними руководителями этой организации, но сейчас такое объединение нужно не кому-то со стороны, а самим фанатам. Это нужно и руководителям российского футбола. Хотелось бы отметить следующее: мы видим умеренную, осторожную реакцию на происходящее со стороны РПЛ и РФС.

На наших глазах разворачивалась и драма Дзюбы в Сан-Марино, и драма болельщиков, которых без доказательств задерживали только за то, что они приехали из Москвы в Петербург, поселились в гостинице или пошли в ресторан. Такие скандалы, как и то, что происходило в Сан-Марино, нельзя замалчивать и думать, что это само по себе устаканится.

Как мы видим, ситуация только ухудшается и накаляется еще больше. Тем не менее, одно дело, когда, например, болельщики и Дзюба поносят друг друга словами, а другое — когда для людей все заканчивается приговорами и отлучением от футбола. Это уже серьезно. (Иван Торопцев)

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура