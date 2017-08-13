22:32 13 августа | Футбол — РФПЛ

Андрей Лунев: "Меня надо было удалять"

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Вратарь "Зенита" Андрей Лунев признал свою ошибку в одном из эпизодов во время матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0). Голкипер пытался опередить Лео Жаба и сыграл руками за пределами штрафной, но судьи этого не заметили.

- Вы сделали "сухарь". Хорошая игра?

- Для команды - хорошая игра, а для меня - не очень качественная. Но результат есть и это прекрасно.

- Почему вы говорите, что сыграли не очень качественно?

- Не всегда ноль голов - залог хорошей игры вратаря. Сегодня у меня было много ошибок. Я недоволен своими действиями.

- Все будут воспоминать эпизод, в котором вы сыграли руками за пределами штрафной...

- Чуть-чуть не рассчитал отскок. Он был быстренький. Мне показалось, я сыграл на линии, но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией. Надо было удалять за это, наказывать. Моя ошибка. Некачественной сыграл.

- Из-за этого расстроены?

- Да. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (28)
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shpasic

Терек вернул за прошлогоднюю победу на этом же стадионе.

08:11 14 августа

Second

Если учесть, что он еще, как выяснилось, ошибочно не назначил пенальти на 10-ой минуте в ворота Ахмата...

07:18 14 августа

голос из Санкт-Петербурга

Судья ошибся, однозначно. Но только тем, кто не смотрел матч и пишет, что ЗЕНИТ выиграл с помощью судьи, напомню, что к тому моменту счёт был 2-0 в пользу ЗЕНИТа и у чеченцев было удаление. Если бы удалили Лунёва, то ЗЕНИТ всё равно довёл матч до победы в уже равных составах. Тем более он играл лучше Ахмата. Чеченцам бы это удаление не дало бы никакого преимущества.

02:05 14 августа

Millwall82

И сравните с комментами пАдонков Акинфеева и Глушака.

01:25 14 августа

Bibigon2000

Criogenic Очередные +3 очка от судей...=========================одно твое,а где еще два?

00:31 14 августа

Criogenic

Очередные +3 очка от судей... Только уже очевидно, что во 2 круге за такое в Грозном громко звиниту звенеть. Аналогично ещё федуша судью купит, в москве тоже будет пролёт. Долг за газ платежом красен.

00:28 14 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

честно. обычно клованы отвечают, что мол эпизод на усмотрение судьи или там повтор пока не видел и прочая бобровская ангажированная лабуда. а так - молодец!

00:11 14 августа

Бу-га-га!

shpasic____ Ты только за рекордсменов домысливаешь,или за любого можешь?

00:01 14 августа

L Osokin

shpasic рекордсмен всея Руси на его месте бы сказал, что сыграл грудью.____________________кончиком груди, имхо.

23:47 13 августа

Pleafant

"...На его(Уциева)месте должен был быть я....Напьёшся-будешь.." Непрофессионально повёл себя Лунёв,захотел быть святее Папы Римского.Футбол-это и Шоу,с ошибками всех учавствующих.Есть судья,если ошибся,найдутся тысячи людей,которые будут мусолить эту тему,а футболист должен играть.

23:45 13 августа

shpasic

рекордсмен всея Руси на его месте бы сказал, что сыграл грудью.

23:45 13 августа

Doctor X

Не переживай! пока играешь в Зените, эти "мелочи" никто не заметит

23:40 13 августа

Zello

Судья продажная, "Панов" ты!

23:39 13 августа

L Osokin

zenitoman Надеюсь этого судью больше в РФПЛ не увидим, взял и безоговорочную победу Зенита своими решениями подпортил___________ его в пердив отправили, а надо было отстранить навеки, имхо.

23:17 13 августа

onlywhitespartak

Надеюсь его Питер не испортит ! Уважуха пацану !!!

23:16 13 августа

zenitoman

Надеюсь этого судью больше в РФПЛ не увидим, взял и безоговорочную победу Зенита своими решениями подпортил

23:12 13 августа

L Osokin

NF А что же не признался сразу на поле? Избирательная честность? Нетто это не мешало...___ читай внимательнее.

23:09 13 августа

NF

А что же не признался сразу на поле? Избирательная честность? Нетто это не мешало...

23:07 13 августа

L Osokin

werder63 Он в болоте недавно, поэтому честно все сказал! Молодец, что сказать. Его судья не удалил, самому что ли уходить?)) Кстати, как давно захлопнулся игрочишка))) Его уже и не вспоминают))) Скоро и во второе дно попадать перестанет)))___________ он его (втрое дно) головой (своей квадратной) пробил, имхо.

22:59 13 августа

Гарик "внук Наташи" Попов

AlexCS4 Что-то болотные фаны молчат? Ась? 22:42__________А что ты хочешь новое прочитать? Ещё на текстовой признали,что надо было удалять Лунёва. А ты что молчишь про неназначенный пеналь на 11й минуте?

22:57 13 августа

werder63

Он в болоте недавно, поэтому честно все сказал! Молодец, что сказать. Его судья не удалил, самому что ли уходить?)) Кстати, как давно захлопнулся игрочишка))) Его уже и не вспоминают))) Скоро и во второе дно попадать перестанет)))

22:56 13 августа

L Osokin

Лунев - мужик! Когда от Рубэна после ошибки Нетути пропустил гол, вину на себя взял. Честный хороший вратарь. Уважение.

22:54 13 августа

rustard

Jean4 <но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией

22:48 13 августа

SS-1525-Sergey

Лобызвтель с сестрой сразу бы в соцсети пошли с вопросом: "Где Вы были?" Учись!

22:47 13 августа

Jean4

Что же ты во время матча не подошел и не сказал судье, трус.

22:44 13 августа

AlexCS4

Что-то болотные фаны молчат? Ась?

22:42 13 августа

baden-baden

Будогосский скажет, что Лунев врет и наговаривает на себя, поэтому надо его в Комитет по этике пригласить.

22:40 13 августа

Vedi

Да тише ты , тише , плавишь судью . Всё было на усмотрении судьи - вот так правильно отвечать надо.

22:39 13 августа