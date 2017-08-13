Андрей Лунев: "Меня надо было удалять"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев признал свою ошибку в одном из эпизодов во время матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0). Голкипер пытался опередить Лео Жаба и сыграл руками за пределами штрафной, но судьи этого не заметили.
- Вы сделали "сухарь". Хорошая игра?
- Для команды - хорошая игра, а для меня - не очень качественная. Но результат есть и это прекрасно.
- Почему вы говорите, что сыграли не очень качественно?
- Не всегда ноль голов - залог хорошей игры вратаря. Сегодня у меня было много ошибок. Я недоволен своими действиями.
- Все будут воспоминать эпизод, в котором вы сыграли руками за пределами штрафной...
- Чуть-чуть не рассчитал отскок. Он был быстренький. Мне показалось, я сыграл на линии, но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией. Надо было удалять за это, наказывать. Моя ошибка. Некачественной сыграл.
- Из-за этого расстроены?
- Да. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"
shpasic
Терек вернул за прошлогоднюю победу на этом же стадионе.
08:11 14 августа
Second
Если учесть, что он еще, как выяснилось, ошибочно не назначил пенальти на 10-ой минуте в ворота Ахмата...
07:18 14 августа
голос из Санкт-Петербурга
Судья ошибся, однозначно. Но только тем, кто не смотрел матч и пишет, что ЗЕНИТ выиграл с помощью судьи, напомню, что к тому моменту счёт был 2-0 в пользу ЗЕНИТа и у чеченцев было удаление. Если бы удалили Лунёва, то ЗЕНИТ всё равно довёл матч до победы в уже равных составах. Тем более он играл лучше Ахмата. Чеченцам бы это удаление не дало бы никакого преимущества.
02:05 14 августа
Millwall82
И сравните с комментами пАдонков Акинфеева и Глушака.
01:25 14 августа
Bibigon2000
Criogenic Очередные +3 очка от судей...=========================одно твое,а где еще два?
00:31 14 августа
Criogenic
Очередные +3 очка от судей... Только уже очевидно, что во 2 круге за такое в Грозном громко звиниту звенеть. Аналогично ещё федуша судью купит, в москве тоже будет пролёт. Долг за газ платежом красен.
00:28 14 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
честно. обычно клованы отвечают, что мол эпизод на усмотрение судьи или там повтор пока не видел и прочая бобровская ангажированная лабуда. а так - молодец!
00:11 14 августа
Бу-га-га!
shpasic____ Ты только за рекордсменов домысливаешь,или за любого можешь?
00:01 14 августа
L Osokin
shpasic рекордсмен всея Руси на его месте бы сказал, что сыграл грудью.____________________кончиком груди, имхо.
23:47 13 августа
Pleafant
"...На его(Уциева)месте должен был быть я....Напьёшся-будешь.." Непрофессионально повёл себя Лунёв,захотел быть святее Папы Римского.Футбол-это и Шоу,с ошибками всех учавствующих.Есть судья,если ошибся,найдутся тысячи людей,которые будут мусолить эту тему,а футболист должен играть.
23:45 13 августа
shpasic
рекордсмен всея Руси на его месте бы сказал, что сыграл грудью.
23:45 13 августа
Doctor X
Не переживай! пока играешь в Зените, эти "мелочи" никто не заметит
23:40 13 августа
Zello
Судья продажная, "Панов" ты!
23:39 13 августа
L Osokin
zenitoman Надеюсь этого судью больше в РФПЛ не увидим, взял и безоговорочную победу Зенита своими решениями подпортил___________ его в пердив отправили, а надо было отстранить навеки, имхо.
23:17 13 августа
onlywhitespartak
Надеюсь его Питер не испортит ! Уважуха пацану !!!
23:16 13 августа
zenitoman
Надеюсь этого судью больше в РФПЛ не увидим, взял и безоговорочную победу Зенита своими решениями подпортил
23:12 13 августа
L Osokin
NF А что же не признался сразу на поле? Избирательная честность? Нетто это не мешало...___ читай внимательнее.
23:09 13 августа
NF
А что же не признался сразу на поле? Избирательная честность? Нетто это не мешало...
23:07 13 августа
L Osokin
werder63 Он в болоте недавно, поэтому честно все сказал! Молодец, что сказать. Его судья не удалил, самому что ли уходить?)) Кстати, как давно захлопнулся игрочишка))) Его уже и не вспоминают))) Скоро и во второе дно попадать перестанет)))___________ он его (втрое дно) головой (своей квадратной) пробил, имхо.
22:59 13 августа
Гарик "внук Наташи" Попов
AlexCS4 Что-то болотные фаны молчат? Ась? 22:42__________А что ты хочешь новое прочитать? Ещё на текстовой признали,что надо было удалять Лунёва. А ты что молчишь про неназначенный пеналь на 11й минуте?
22:57 13 августа
werder63
Он в болоте недавно, поэтому честно все сказал! Молодец, что сказать. Его судья не удалил, самому что ли уходить?)) Кстати, как давно захлопнулся игрочишка))) Его уже и не вспоминают))) Скоро и во второе дно попадать перестанет)))
22:56 13 августа
L Osokin
Лунев - мужик! Когда от Рубэна после ошибки Нетути пропустил гол, вину на себя взял. Честный хороший вратарь. Уважение.
22:54 13 августа
rustard
Jean4 <но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией
22:48 13 августа
SS-1525-Sergey
Лобызвтель с сестрой сразу бы в соцсети пошли с вопросом: "Где Вы были?" Учись!
22:47 13 августа
Jean4
Что же ты во время матча не подошел и не сказал судье, трус.
22:44 13 августа
AlexCS4
Что-то болотные фаны молчат? Ась?
22:42 13 августа
baden-baden
Будогосский скажет, что Лунев врет и наговаривает на себя, поэтому надо его в Комитет по этике пригласить.
22:40 13 августа
Vedi
Да тише ты , тише , плавишь судью . Всё было на усмотрении судьи - вот так правильно отвечать надо.
22:39 13 августа