Андрей Кобелев: «Трансферная политика «Динамо» не поддается никакой логике»

Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о трансферной политике москвичей в летнюю кампанию.

— Месяц назад вы заметили, что новому «Динамо» нужно сыгрываться еще 8-10 туров. Что скажете теперь — после домашнего поражения от новичка РПЛ и 11-го места в таблице? — вопрос Кобелеву.

— Да, когда мы с вами говорили тогда, я заметил, что трансферная политика не поддается никакой логике! Убрали одних, взяли других. Но новички абсолютно не лучше прежних! Вот в чем дело. Много денег потратили, но ни о какой команде, ни о каком развитии клуба речи не идет...

— Все так печально?

— Просто взяли и освоили определенный бюджет. Вот и все.

— То есть у вас возникают вопросы не к тренеру Дмитрию Хохлову, а к селекционерам?

— Не знаю, как в «Динамо» выстроена вертикаль, кто принимает решения по покупкам. Надо спросить руководство клуба, чтобы понять, кто за что и как отвечает.

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