Андрей Ещенко: "Это не футбол, а каторга"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал итог матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер с "Ростовом" (0:2). В турнире в Австрии также участвуют "Краснодар" и ЦСКА.

– Проигрывать всегда неприятно, – начал Ещенко. – Хотелось бы выигрывать всегда. Но понятно, что и нам, и сопернику было тяжело. Погодные условия... Нужно было попозже сделать начало. Потому что это не футбол, а каторга.

– Какие задачи ставил перед вами Кононов?

– Показать свой футбол и выиграть. Мы "Спартак", нам надо всегда выигрывать. (Гоша Чернов)

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