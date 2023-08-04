Чернышов: «Агенты предлагали откаты. Доходило до 300 тысяч долларов»
Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, какие предложения ему поступали от футбольных агентов.
— Агенты вам рассказывали, что настроены против вас?
— Я с агентами почти не общаюсь. Нет близких отношений ни с кем. Хотя в чем только меня не обвиняли!
— Как делали предложения прежде?
— В основном это было в «Спартаке». Пихали игроков — одного, другого!
— Открыто предлагая откат?
— Конечно.
— Сумма?
— Звучала цифра около 200-300 тысяч долларов. Говорилось без всякого смущения: «Ты скажешь, что нужен этот футболист, мы решаем вопрос по трансферу. Твой заработок вот такой».
— Что отвечали?
— «Ребята, идите... Если игрок хороший, я первый скажу, что он нужен». Помните, что было, когда я ушел из «Спартака»?
— Что?
— Червиченко в то время дружил с Васей Уткиным. Целый «Футбольный клуб» про меня выпустили!
— Как-то не отложилось.
— Было-было! Утверждалось, будто я деньги беру за вызов игроков в молодежную сборную. Конкретная цифра фигурировала — 50 тысяч долларов!
— Вы — с футболистов?
— Да! Я поразился. С кого беру — с Билялетдинова? Жиркова? Или с Акинфеева? Наверное, можно было взять кого-то левого...
— Но у левого нет 50 тысяч.
— Может, и есть. Но вы мне покажите левого в той сборной! Так что давление на меня было жуткое.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0