Андре Шюррле: "Музыка Rammstein органично смотрелась в презентационном ролике"

Новичок "Спартака" Андре Шюррле​ заявил, что музыка немецкой группы Rammstein, которая присутствовала в его презентационном ролике, смотрелась органично.

– Как отнеслись к видео с вашим представлением?

– Да, я видел, он мне очень понравился. Больше всего мне понравилось, что были моменты с чемпионата мира. Да, он был 5 лет назад, но мне было очень приятно. Я знаю, что Rammstein популярен в России, но это не мой тип музыки. Тем не менее, это органично смотрелось в ролике.

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