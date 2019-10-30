Андре Шюррле: «Может, поиграю еще год, а может быть, два»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, который выступает за «Спартак» на правах аренды, признался, что текущий сезон может стать для него последним в карьере, сообщает sport1.de.

«Я действительно хочу принимать решение для себя по завершении каждого сезона — хочу ли я продолжать играть в футбол, осталась ли у меня все еще мотивация выступать, готово ли мое тело выдерживать такие нагрузки, — цитирует Шюррле sport1.de, ссылаясь на Bild. — Не знаю, может быть, я буду играть еще год, может, два».

В текущем сезоне 28-летний Шюррле провел 13 матчей за красно-белых, забил два гола и отдал три голевые передачи. Ранее сообщалось, что «Спартак» арендовал немца с правом выкупа за 8 миллионов евро.

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