Анатолий Мещеряков: "У Семина нет конфликта с руководством клуба"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать информацию о том, что главный тренер команды Юрий Семин решил не брать на сборы с основной команды новичка – бразильского защитника Мурило Серкейру.

– Ситуация с трансфером Мурило говорит о том, что между Семиным и руководством клуба возник конфликт?

– Конфликтов никаких нет. А ежедневную операционную деятельность клуба я не комментирую.

22-летний Мурило перешел в "Локомотив" из "Крузейро". О трансфере было объявлено во вторник. В срезу Семин сказал, что не намерен брать защитника на первый сбор команды. (Виталий Айрапетов)