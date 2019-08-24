Анатолий Мещеряков: «У нас не будет права удерживать Миранчуков, если появится хорошее предложение»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» отметил, что клуб не будет препятствовать прогрессу Антона и Алексея Миранчуков, если они захотят уйти в другую команду на повышение. По его мнению, подойдут варианты только из-за рубежа.

— Должен ли клуб ограничивать развитие собственных воспитанников? У меня есть внутреннее убеждение: нет, не должен, — сказал Мещеряков. — Если поступят достойные предложения из-за рубежа от клубов, в которых игроки будут расти, получат новый опыт и новый вектор развития как футболисты, у нас нет права препятствовать такому достойному предложению. Будем ли рассматривать предложения из России? А у нас есть клубы, в которых можно вырасти еще сильнее, исходя из результатов за последние три года? (Дмитрий Зимин)

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