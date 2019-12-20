Анатолий Мещеряков: «Смолов в «Динамо»? Федя приносит большую пользу «Локомотиву»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что нападающий Федор Смолов может зимой оказаться в «Динамо».

— Какова вероятность, что зимой Смолов покинет «Локомотив»?

— Вы же знаете, что мы не комментируем такие вещи! Мы об этом даже не думали.

— О том, что Смолов может уйти?

— Пусть вам отвечает тот, кто распространяет такие слухи.Кто там чего пишет...

— Пишут, что Смолов может перейти в «Динамо».

— Ну почему кто-то что-то ляпнул, а я должен оправдываться, что я не верблюд? Опять начинается... Точно не хочу этого делать.

— Руководство клуба довольно игрой Смолова?

— Я считаю, что Федя приносит большкю пользу команде. И еще будет приносить.

В этом сезоне Смолов провел 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. (Виталий Айрапетов)