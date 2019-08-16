Анастасия Пустовойтова: «Мечтаю обслуживать матчи РПЛ»

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, работавшая на матчах финала женской Лиги чемпионов и женского чемпионата мира, в интервью RT рассказал о том, что хотела бы поработать на играх премьер-лиги.

— На каком матче вы бы сами хотели поработать, если бы представилась возможность?

— Сложно сказать — для начала хочется, чтобы такая возможность представилась. Мечтаю обслуживать матчи РПЛ. После вчерашнего события понимаю, что все возможно, все по силам. Тренируйся, работай — и все получится. К примеру, Екатерина Монзуль порядка трех-четырех лет обслуживает встречи украинской лиги, она большая молодец. Главное, чтобы было доверие.

— Вы отсудили в этом году два по-настоящему топ-матча: финал женской Лиги чемпионов и встречу за третье место женского чемпионата мира. Ожидали, что получите такие назначения?

— Если говорить о Лиге чемпионов, то по ходу турнира были двоякие ощущения. Мы вместе с ассистенткой Екатериной Курочкиной рассчитывали на четвертьфинал или полуфинал, но не сложилось. Немного расстроились, конечно. И тут в преддверии финала представители УЕФА связались с нами и сообщили, что планируют назначить нас на один из решающих матчей. Было неожиданно и очень приятно!