РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Жано, Тил и Мирзов — в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»

17:46
Теги:

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Арсенала» на матч 15-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).

С первых минут в составе команды Доменико Тедеско выйдут полузащитники Жано Ананидзе, Гус Тил и Резиуан Мирзов.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Кутепов, Джикия, Жиго, Зобнин — Жано, Тил, Мирзов, Мельгарехо — Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.

Стартовый состав «Арсенала»: Шамов — Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Бауэр — Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов — Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Эв. Кангва, Аджоев, Кин. Кангва.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Спартак — Арсенал Т

Опрос

проголосовало: 16686
Все опросы
Какого результата «Спартак» Тедеско добьется в этом сезоне?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_13232.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир