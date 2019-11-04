Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Арсенала» на матч 15-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).

С первых минут в составе команды Доменико Тедеско выйдут полузащитники Жано Ананидзе, Гус Тил и Резиуан Мирзов.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Кутепов, Джикия, Жиго, Зобнин — Жано, Тил, Мирзов, Мельгарехо — Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.

Стартовый состав «Арсенала»: Шамов — Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Бауэр — Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов — Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Эв. Кангва, Аджоев, Кин. Кангва.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».

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